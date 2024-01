The Last of Us z genialną obsadą reżyserską w 2. sezonie. To twórcy największych hitów

Drugi sezon The Last of Us zapowiada się jeszcze lepiej. Wystarczy spojrzeć, kto nakręci nowe odcinki.

Prace na planie drugiego sezonu The Last of Us wkrótce się rozpoczną. Dwa tygodni temu poznaliśmy nazwisko aktorki, która wcieli się w Abby, a teraz HBO ogłosiło oficjalną listę reżyserów, którzy nakręcą odcinki do nowej serii. Zestaw jest bardzo mocny i każdy z nich odpowiada za serialowy hit. The Last of Us – mocna lista reżyserów drugiego sezonu serialu HBO Epizody drugiego sezonu The Last of Us zostaną nakręcone przez Ninę Lopez-Corrado, która pracowała przy Perrym Masonie, Stephena Williamsa, odpowiadającego z Watchmen, Kate Herron, która znana jest z prac nad Lokim dla Marvela oraz Mark Mylod, czyli reżyser aż 37 odcinków nagradzanej Sukcesji.

Listę reżyserów uzupełnia również powracający Peter Hoar, który był nominowany do nagrody Emmy za reżyserię trzeciego odcinka, a także twórcy serialu, czyli Craig Mazin oraz Neil Druckmann. Na ten moment nie wiadomo, jak reżyseria dziesięciu nowych epizodów zostanie rozdzielona na siedmiu filmowców.

