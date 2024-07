Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów prezentuje bohaterkę na nowym zdjęciu. Reżyser o roli kobiet w filmie

W artykule znalazła się również wypowiedź reżysera Kenjiego Kamiyamy, który stwierdził, że będzie to pierwsza kinowa produkcja z Władcy Pierścieni, w która skupi się na zaprezentowaniu historii z żeńskiej perspektywy. Dodał, że kobiety będą godnie reprezentowane w jego anime.

W japońskiej animacji nierzadko główną bohaterką jest kobieta, ale nie zdarza się to w filmach aktorskich nakręconych na podstawie Władcy Pierścieni. W naszym filmie główną rolę kobiecą odgrywa Héra, a narratorką historii jest szlachetna tolkienowska postać Éowina (do której to roli powróciła Miranda Otto), więc kobiety są bardzo dobrze reprezentowane. Myślę, że jest wiele osób, które uwielbiają oryginalne dzieło Tolkiena, więc mam nadzieję, że tym ludziom spodoba się nasza praca. Kręcenie tego filmu było ciekawym wyzwaniem.