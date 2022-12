The Last of Us 2 Director's Cut na PS5 nadchodzi? Sony przygotowuje się do zapowiedzi

Odświeżona wersja drugiej części The Last of Us może pojawić się w przyszłym roku.

Po remake’u pierwszego The Last of Us Sony może planować odświeżenie drugiej części słynnej serii od Naughty Dog. Już w połowie stycznia na HBO Max zadebiutuje pierwszy odcinek serialowej wersji przygód Joela i Ellie, który ma trwać tyle, co pełnometrażowy film. Studio nie kryło się z tym, że remake powstał tak szybko od premiery oryginalnego The Last of Us na PlayStation 3, gdyż chcieli, aby więcej osób zapoznało się z tą historią przed premierą serialu. Podobny argument mogą zastosować w przypadku The Last of Us 2 Director's Cut, które według najnowszych plotek jest już w przygotowaniu.

The Last of Us: Part II zostanie odświeżone?

Doniesienia pochodzą od tej samej osoby, która poinformowała o The Last of Us: Part I, zanim Sony zdecydowało się na zapowiedź gry. Kolejną poszlaką jest ukrycie przez japońską firmę zwiastuna aktualizacji dla PlayStation 5 do The Last of Us: Part II z YouTube’a. Materiał wciąż można obejrzeć, ale trzeba posiadać do niego link, gdyż widoczność wideo została zmieniona na „prywatną”.