Pierwszy odcinek The Last of Us ma długość pełnometrażowego filmu. Serial mniej brutalny od gry

Premiera pierwszego epizodu serialowej wersji The Last of Us zbliża się wielkimi krokami. Do premiery pozostały raptem niecałe trzy tygodnie, kiedy to jedna z najbardziej oczekiwanych ekranizacji gier zadebiutuje na HBO Max. Już ostatni zwiastun rozbudził oczekiwania graczy, prezentując wiele scen znanych z gry. Według najnowszych przecieków fani mogą liczyć na dużo emocji już w pierwszym odcinku, który ma trwać aż 85 minut, czyli 1 godzinę i 25 minut.

The Last of Us – pierwszy odcinek długi niczym film

Rzadko zdarza się, aby odcinki seriali z regularnej serii trwały tak długo. To jednak wyjaśnia, dlaczego pierwszy sezon The Last of Us liczy dziewięć, a nie standardowe dziesięć epizodów. Najwyraźniej twórcy nie chcieli się w żaden sposób ograniczać i materiał przeznaczony na jeszcze jeden odcinek, został rozdzielony na pozostałe odcinki, które mogą być dłuższe, niż przy innych serialach HBO.