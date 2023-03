The Lamplighters League – nowe RPG od twórców Shadowrun i BattleTech

The Lamplighters League to produkcja, która z pewnością przyciągnie uwagę miłośników taktycznych turówek. Gra twórców Shadowrun i BattleTech zapowiada się bardzo dobrze, a klimat w stylu charakterystycznym dla filmów z serii Indiana Jones z pewnością wyróżnia ją na tle konkurencji. Poniżej znajdziecie pierwszy trailer.

The Lamplighters League zaskakuje stylistyką

Za sprawą The Lamplighters League przeniesiemy się do lat 30. XX wieku. Akcja gry rozgrywać się będzie jednak w alternatywnej rzeczywistości, w której tyraniczny kult zwany Banished Court jest blisko zdobycia władzy nad światem. Od tysiącleci jedynym, co stało pomiędzy tą złowieszczą bandą, a realizacją ich potwornych planów, była grupa bohaterskich uczonych znanych jako The Lamplighters League.



„Skradaj się, kradnij i wdawaj się w strzelaniny w pełnym przygód pulpowym świecie The Lamplighters League! Podróżuj po ekscytujących miejscach na całym globie i przechytrz swoich wrogów w strategicznej walce turowej. Jeśli dobrze rozegrasz swoje karty, może nawet uratujesz świat!” – czytamy w opisie gry na Steam.



Niestety, nie poznaliśmy chociażby przybliżonej daty premiery The Lamplighters League, ale produkcja autorstwa Harebrained Schemes powinna pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Gra tworzona jest z myślą o PC oraz konsolach Xbox Series S/X. Co ważne, już teraz zapowiedziano, że tytuł zasili bibliotekę usługi Game Pass.