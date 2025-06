The House of the Dead 2: Remake z datą premiery i szczegółami technicznymi. Jak gra działa na PS5 i Xbox Series?

Forever Entertainment potwierdziło, że The House of the Dead 2: Remake zadebiutuje 7 sierpnia 2025 roku na PC i Nintendo Switch. Cena gry wynosi w przeliczeniu około 93 zł. Produkcja zmierza także na PS5, PS4, Xbox Series X/S oraz Xbox One, lecz premiery na tych platformach odbędą się w późniejszym terminie.

The House of the Dead 2: Remake – gameplay, grafika i tryby

The House of the Dead 2: Remake bazuje na klasycznej strzelance z 1998 roku. Gracze wcielą się w Jamesa i Gary’ego – agentów AMS, którzy przemierzają miasto opanowane przez zombie, by odkryć źródło zagrożenia. Kampania oferuje rozgałęziające się ścieżki i różne zakończenia. W grze znajdziemy także tryby Boss Rush oraz Training Mode.

