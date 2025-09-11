The Hearth & Harbour to RPG o zarządzaniu restauracją. W tle zbliżająca się wojna

Na horyzoncie pojawił się tytuł łączący elementy zarządzania restauracją z rozbudowaną fabułą i interakcjami społecznymi. Za projektem stoi studio Saltstone. Zespół, który wcześniej odpowiadał za The Pale Beyond, grę z gatunku survivalowych, tym razem przenosi graczy do świata kulinarnych wyzwań i osobistych historii.

The Hearth & Harbour – nowa gra o prowadzeniu restauracji w fikcyjnym mieście Lewthport

Nowa produkcja Saltstone Studios, zatytułowana The Hearth & Harbour, powierzy graczom pieczę nad „The Silver Spoon” – lokalem gastronomicznym położonym w fikcyjnym mieście Lewthport. Inspiracją dla twórców, którzy sami pochodzą z Belfastu, stała się właśnie ta irlandzka lokalizacja. Akcja gry toczy się w tle zbliżającej się wojny, co wprowadza do opowieści kontekst społecznych przemian.

Personalizacja menu i wystroju „The Silver Spoon” pozwoli graczom zdecydować o charakterze swojego lokalu. Kiedy drzwi restauracji zostaną otwarte, rozgrywka przekształci się w taktyczną grę turową. Gracze będą musieli sprawnie zarządzać miejscami, przyjmować zamówienia i wydawać posiłki w odpowiednim czasie, aby zarówno klienci, jak i personel byli zadowoleni.