The Hearth & Harbour to RPG o zarządzaniu restauracją. W tle zbliżająca się wojna

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 20:00
Interesujący tytuł dla miłośników RPG i zarządzania.

Na horyzoncie pojawił się tytuł łączący elementy zarządzania restauracją z rozbudowaną fabułą i interakcjami społecznymi. Za projektem stoi studio Saltstone. Zespół, który wcześniej odpowiadał za The Pale Beyond, grę z gatunku survivalowych, tym razem przenosi graczy do świata kulinarnych wyzwań i osobistych historii.

The Hearth & Harbour
The Hearth & Harbour

The Hearth & Harbour – nowa gra o prowadzeniu restauracji w fikcyjnym mieście Lewthport

Nowa produkcja Saltstone Studios, zatytułowana The Hearth & Harbour, powierzy graczom pieczę nad „The Silver Spoon” – lokalem gastronomicznym położonym w fikcyjnym mieście Lewthport. Inspiracją dla twórców, którzy sami pochodzą z Belfastu, stała się właśnie ta irlandzka lokalizacja. Akcja gry toczy się w tle zbliżającej się wojny, co wprowadza do opowieści kontekst społecznych przemian.

Personalizacja menu i wystroju „The Silver Spoon” pozwoli graczom zdecydować o charakterze swojego lokalu. Kiedy drzwi restauracji zostaną otwarte, rozgrywka przekształci się w taktyczną grę turową. Gracze będą musieli sprawnie zarządzać miejscami, przyjmować zamówienia i wydawać posiłki w odpowiednim czasie, aby zarówno klienci, jak i personel byli zadowoleni.

Opuszczasz swoje życie i ojczyznę, przemierzając morze na północ w poszukiwaniu marzeń i nadziei na uniknięcie cienia nadchodzącej wojny.

Tak trafiasz do portowego miasta Lewthport, gdzie stajesz się dumnym właścicielem „The Silver Spoon” – zaniedbanej restauracji w zapomnianej części miasta.

Teraz wszystko zależy od Ciebie, aby uczynić swoje marzenie rzeczywistością. Z wysokim kredytem do spłacenia, będziesz musiał szybko poprawić kondycję restauracji… rozbudować menu, odświeżyć wystrój, zbudować kontakty z dostawcami i zadbać o zadowolenie klientów.

Tymczasem za oknem nadciąga burza. Twoje decyzje ukształtują przyszłość zarówno restauracji, jak i społeczności wokół niej. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Gracze będą też przemierzać ulice Lewthport w poszukiwaniu składników i dostawców, nawiązywać nowe znajomości, a być może nawet znajdą miłość. Warto jednak zaznaczyć, że w chwili obecnej The Hearth & Harbour nie posiada jeszcze ogłoszonej daty premiery. Niemniej wszyscy zainteresowani już teraz mogą dodać grę do swojej listy życzeń na platformie Steam.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/sim/finally-someones-making-an-rpg-about-managing-your-own-restaurant/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

