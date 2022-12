Nie udało się wygrać Steam Decka na TGA? Valve daje drugą szansę

Podczas tegorocznej gali The Game Awards firma Valve rozdawała co minutę darmowy egzemplarz przenośnej konsoli Steam Deck. Jak nietrudno się domyślić, podczas rozdawnictwa napotkano kilka problemów. Jeżeli więc wtedy nie udało Wam się wygrać, korporacja postanowiła dać wszystkim drugą szansę na zgarnięcie sprzętu całkowicie za darmo. O co dokładnie chodzi i co trzeba zrobić?

Kolejna szansa na wygranie Steam Decka