The Game Awards 2024 z wielkimi ogłoszeniami? Dziennikarze spodziewają się „bardzo dużej” imprezy

W listopadzie poznaliśmy nominacje do The Game Awards 2024. Impreza odbędzie się już za kilka dni, a branżowi dziennikarze spodziewają się „bardzo dużego” wydarzenia. Niewykluczone, że tegoroczna gala może dostarczyć wielkich ogłoszeń.

The Game Awards 2024 ma być „bardzo dużą” imprezą

Jak zauważył portal GamingBolt, w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy dziennikarzy oczekujących na tegoroczne The Game Awards. Andy Robinson z VGC przekazał na Twitterze, że spodziewa się „bardzo dużej” imprezy, co potwierdził również Tom Warren z The Verge na portalu BlueSky. Jeden z użytkowników platformy dopytał, czy są to jedynie domysły, czy raczej wskazówka, Andy Robinson odpowiedział: „zdecydowanie nie są to domysły”. Warto mieć jednak na uwadze, że obecnie są to jedynie informacje przekazane przez dziennikarzy, a o tym czego w rzeczywistości dostarczy event, dowiemy się już za kilka dni.