Kolejne gry zyskują popularność po nominacji na The Game Awards 2024. Poznaliśmy dane dotyczące wyników sprzedaży

The Game Awards 2024 - wyróżnione produkcje cieszą się zainteresowaniem

Christopher Dring odpowiedzialny za stronę GamesIndustry podzielił się na Twitterze/X statystykami dotyczącymi popularności gier po ogłoszeniu nominacji na tegoroczne The Game Awards. Dowiedzieliśmy się, że wyniki sprzedaży Final Fantasy VII: Rebirth w Europie wzrosły najwięcej spośród wszystkich, czyli o 268 procent. Na liście znajdują się również Metaphor: ReFantazio z 172 procentami, Astro Bot - 61 procent, oraz Elden Ring, który otrzymał nominację w postaci dodatku Shadow of the Erdtree - 38 procent.

Warto dodać, że mimo braku obecności remaku Silent Hill 2 w kategorii Gry Roku na The Game Awards 2024 tytuł Bloober Team również zyskał sporą popularność w ciągu ostatniego tygodnia. Polskie studio wraz z Konami może pochwalić się wzrostem sprzedaży na poziomie 43 procent. Nowa wersja horroru z 2001 roku ma szansę na zdobycie pięciu wyróżnień: Best Narrative, Best Score and Music, Best Audio Design, Best Action/Adventure Game oraz Best Performance.