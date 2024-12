The Game Awards 2024 z rekordową oglądalnością. Gala przyciągnęła przed ekrany prawdziwe tłumy

Tegoroczne The Game Awards nie narzekało na brak zainteresowania.

The Game Awards 2024 obejrzało ponad 154 miliony widzów

Geoff Keighley, twórca i gospodarz gali The Game Awards, ogłosił na Twitterze, że tegoroczna edycja gali pobiła rekord oglądalności. Zgromadziła ona przed ekranami ponad 154 miliony widzów z całego świata, co stanowi wzrost o 38 milionów w porównaniu z poprzednim rokiem. Dane portalu StreamCharts wskazują również na to, że w szczytowym momencie transmisję oglądało jednocześnie ponad 4 miliony widzów na różnych platformach.