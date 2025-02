Disney+ ma nowy hit. Ten serial to ukryta perełka, którą widzowie pokochali

Jedną z najciekawszych premier stycznia na Disney+ był serial Paradise, czyli nowa produkcja od twórcy Tacy jesteśmy. Pierwszy odcinek serialu zadebiutował na platformie 27 stycznia, zachęcając widzów do sięgnięcia po kolejne odcinki zaskakującym zwrotem akcji. Z pozoru prosty thriller polityczny o zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, stał się bardziej skomplikowaną, wielowątkową opowieścią, która spodoba się fanom nie tylko kryminałów. Wysoka jakość produkcyjna, dobre aktorstwo, trzymające w napięciu dialogi i szokujący zwrot fabularny wystarczyły, aby Paradise przyciągnął przed ekrany masę osób na całym świecie. Serwis Variety podał, że serial stał się nowym hitem Disney+ i platformy Hulu.

Paradise to nowy hit Disney+. Widzowie oszaleli na punkcie nowego serialu

Według ich informacji Paradise może pochwalić się 7 milionami wyświetleń w ciągu pierwszych dziewięciu dni od premiery, co stanowi bardzo dobry wynik dla serialu, który nie doczekał się szeroko zakrojonej kampanii marketingowej. Warto dodać, że jest to wynik należący wyłącznie do pierwszego odcinka, który został uzyskany na podstawie całkowitego czasu wyświetlania epizodu i podzielonego przez jego czas trwania, który wyniósł 48 minut.