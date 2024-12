Ninja Gaiden: Ragebound z zapowiedzią na The Game Awards 2024. Poznaliśmy nowy projekt Team17 i Dotemu

Pierwszą grą zapowiedzianą na tegorocznym The Game Awards zostało Ninja Gaiden: Ragebound. Jest to nowy projekt Team17, czyli zespołu odpowiedzialnego za Metroidvanię z 2017 roku o tytule Blasphemous. Tytuł ma zostać wydany we współpracy z Dotemu (Streets of Rage 4,Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge) oraz Koei Tecmo.

Ninja Gaiden: Ragebound - zapowiedź nowej gry z uniwersum

Na The Game Awards zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Ninja Gaiden: Ragebound, który zostanie pierwszą produkcją z serii wydaną od 2014 roku. Będzie to platformowa gra akcji inspirowana klasycznymi, 8-bitowymi produkcjami.