Kontrowersyjna strzelanka Ready or Not opuści wczesny dostęp już za kilka dni

Ciężko w to uwierzyć, ale gra Ready or Not od studia Void Interactive została oficjalnie zapowiedziana jeszcze w 2017 roku. Od tamtego czasu wokół tytułu pojawiło się całkiem sporo kontrowersji, z czego prawdopodobnie najgłośniejsza z nich dotyczyła wypuszczenia aktualizacji dodającej do produkcji poziom z masową strzelaniną w klubie nocnym (według oficjalnych informacji miało jednak chodzić o naruszenie znaku towarowego na mapie Nightclub). Po jakimś czasie strzelanka powróciła do sklepu Valve, a dziś w nocy podczas The Game Awards deweloperzy wreszcie ujawnili, kiedy ich dzieło opuści fazę wczesnego dostępu, w którym jest od połowy grudnia 2021 roku.

The Game Awards 2023 – kontrowersyjna strzelanka Ready or Not z datą premiery

Tym samym dowiedzieliśmy się, że Ready or Not opuści wczesny dostęp i zadebiutuje w pełnej wersji 1.0 już zaraz, bo 13 grudnia bieżącego roku. Wówczas produkcja ma otrzymać więcej misji, a także modyfikacje tych, które już się w niej znajdują. Przy okazji ujawnienia daty premiery opublikowano nowy dynamiczny zwiastun z fragmentami rozgrywki, który znajdziecie poniżej.