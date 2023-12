Geoff Keighley odpowiada na komentarze dotyczące pośpieszania deweloperów na TGA

Geoff Keighley postanowił odnieść się do licznych głosów krytyki dotyczących promptera z licznikiem czasu i pośpieszania deweloperów podczas przemówień na The Game Awards.

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że przedstawiciel Larian Studios, Swen Vincke, zapomniał ogłosić premierę gry Baldur’s Gate III na konsolach Xbox Series X/S podczas swojej przemowy na The Game Awards ze względu na to, iż w tym roku deweloperzy, który odbierali nagrodę za wygraną swojej produkcji w danej kategorii otrzymali zaledwie 30 sekund na scenie. Mówiliśmy również, iż mimo tego ograniczenia Hideo Kojima oraz Jordan Peele byli obecnie na scenie przez około sześć minut. Cała ta sytuacja sprawiła, że w sieci pojawiło się sporo negatywnych komentarzy ze strony społeczności, która uważa, że twórcy gier powinni otrzymać znacznie więcej czasu na swoje przemówienia – teraz natomiast to wszystko zdecydował się skomentować sam Geoff Keighley.

The Game Awards 2023 – Geoff Keighley komentuje pośpieszanie deweloperów

Przy okazji – zgadzam się, że w tym roku muzyka była odtwarzana zbyt szybko dla zwycięzców nagród i poprosiłem nasz zespół o złagodzenie tej zasady w miarę trwania programu. Chociaż nikt nie został odcięty, jest to coś, czym należy się zająć w przyszłości.