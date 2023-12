Swen Vincke zapomniał ogłosić premierę Baldur's Gate 3 na Xboksach ze wględu na krótki czas na przemowy na TGA

Tegoroczna edycja The Game Awards była dość… specyficzna. Okazało się bowiem, że w tym roku deweloperzy, który odbierali nagrodę za wygraną swojej produkcji w danej kategorii otrzymali zaledwie 30 sekund na „przemówienie” – i choć oficjalnie nie podano nigdzie takiej informacji, najprawdopodobniej stało się tak ze względu na ubiegłoroczną przemowę Christophera Judge’a, aktora głosowego grającego Kratosa w God of War oraz God of War: Rangarok, który wówczas mówił przez aż 7 minut i 59 sekund (w celu dostarczenia społeczności graczy większej ilości Steam Decków, jakie rozdawane na The Game Awards 2022 co minutę?).

The Game Awards 2023 – zwycięzcy mieli raptem 30 sekund na przemówienie

O zmianie zrobiło się głośno, gdy Swen Vincke, przedstawiciel zespołu Larian Studios odpowiedzialnego za stworzenie i rozwój swojej gry, podczas odbierania nagrody za Najlepszą grę roku na The Game Awards 2023 najzwyczajniej w świecie zapomniał ogłosić, że Baldur's Gate III zadebiutowała na konsolach Xbox Series X/S w trakcie gali, o czym poinformował na Twitterze/X: