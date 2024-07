Pokémon GO - Tynamo w centrum uwagi podczas lipcowego Community Day

Lipcowy Community Day to wydarzenie, na które czekało wielu fanów Pokémon GO. Już 21 lipca 2024 roku, od godziny 14:00 do 17:00 czasu lokalnego, gracze będą mieli okazję częściej spotykać Tynamo na dziko. Co więcej, istnieje szansa, że natkną się na jego shiny wersję.

Wyjątkowe ataki i ewolucje

Podczas wydarzenia, gracze będą mieli możliwość ewoluowania Tynamo w Eelektrika, a następnie w Eelektrossa, który pozna atak szybki Volt Switch. Ten unikalny atak będzie miał moc 12 w pojedynkach trenerów oraz 14 w walkach w Gymach i rajdach. To doskonała okazja, aby wzmocnić swoją drużynę o potężnego Eelektrossa z unikalnym zestawem umiejętności.

Special Research za symboliczną opłatą

Fani, którzy chcą jeszcze głębiej zaangażować się w wydarzenie, mogą zakupić dostęp do specjalnej historii w ramach Special Researchu za jedyne 1 USD. Tego typu badania często oferują wyjątkowe nagrody i ciekawe wyzwania, a tym razem nie będzie inaczej. Bilety na to wydarzenie będą dostępne już niedługo, a gracze będą mogli także obdarować nimi swoich przyjaciół.