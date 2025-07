The Expanse: Osiris Reborn porównywane do Mass Effecta. Twórcy nie ukrywają inspiracji, ale chcą iść własną drogą

W rozmowie z serwisem Polygon dyrektor kreatywny Owlcat Games, Alexander Mishulin, przyznał, że Mass Effect był jedną z największych inspiracji dla zespołu. Wielu deweloperów studia zaczynało przygodę z grami właśnie od space opery BioWare. Mimo to Osiris Reborn ma iść krok dalej – zarówno pod względem fabuły, jak i systemów rozgrywki.

Już po pierwszym zwiastunie The Expanse: Osiris Reborn pojawiły się porównania do kultowego Mass Effecta. Twórcy ze studia Owlcat Games przyjmują je z radością, ale podkreślają, że nie zamierzają kopiować klasyki od BioWare. Nowy projekt ma być duchowym następcą z własną tożsamością.

Twórcy obiecują współczesne podejście do RPG-ów – nowoczesny interfejs, bardziej przystępne mechaniki i świat, który lepiej reaguje na nasze wybory. W grze nie zabraknie złożonych decyzji moralnych, ale nie będą one sprowadzone do prostego podziału na dobro i zło.