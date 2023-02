The Expanse: A Telltale Series na obszernej prezentacji

Wczoraj otrzymaliśmy krótkie wideo z The Expanse: A Telltale Series, na którym zaprezentowano fragmenty rozgrywki. Deweloperzy z Telltale oddali w ręce graczy kolejny, znacznie dłuży materiał, na którym opowiadają o swojej produkcji.

The Expanse: A Telltale Series ma zachwycać fabułą

The Expanse: A Telltale Series zapowiada się naprawdę dobrze, a najnowszy materiał wyłącznie to potwierdza. Gra powinna przypaść do gustu fanom opowieści od studia Telltale, jak i miłośnikom samego uniwersum stworzonego przez pisarza Jamesa S. A.



Główną bohaterką gry jest Camina Drummer, która pełni funkcję oficera na pokładzie statku Artemis. Jej podkomendni wszczynają bunt i jedynie Drummer jest w stanie opanować zespół, zanim sytuacja przerodzi się w coś jeszcze poważniejszego. W trakcie przygody będziemy musieli podjąć wiele trudnych i mających bezpośredni wpływ na fabułę decyzji. Wszystko wskazuje na to, że Telltale przygotowało mroczną i mocną opowieść, która powinna przypaść do gustu fanom uniwersum.



Na koniec przypomnijmy, że według wcześniejszych zapowiedzi The Expanse: A Telltale Series powinno zadebiutować na rynku latem, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC.