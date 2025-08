The Eternal Life of Goldman oczarowuje oprawą wizualną. Nowy zwiastun zachwyca

Na tegorocznym THQ Nordic Digital Showcase nie mogło zabraknąć nowego materiału z zapowiedzianej na poprzedniej edycji nowej gry od studia Weappy Studio. The Eternal Life of Goldman to jedna z najciekawiej zapowiadających się platformówek, a to za sprawą niesamowitej oprawy graficznej z ręcznie rysowanymi postaciami i tłami, które tworzą niezwykłą magiczną atmosferę. Tym razem twórcy zaprezentowali nowy zwiastun z elementami rozgrywki, który zobaczycie poniżej.

The Eternal Life of Goldman – nowy zwiastun uroczej platformówki

Jest również zła wiadomość dla wszystkich graczy, którzy oczekują premiery The Eternal Life of Goldman. Niestety gra wciąż nie otrzymała żadnej daty premiery i wątpliwe jest, aby tytuł ukazał się jeszcze w tym roku.