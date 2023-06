The Elder Scrolls VI z odległą datą premiery? Prawnik Microsoftu uważa inaczej

Kilka dni temu Phil Spencer – szef działu Xbox – podczas przesłuchania związanego z pozwem Federalnej Komisji Handlu przeciwko przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft poinformował, że premiera The Elder Scrolls VI to odległy temat. Okazuje się, że innego zdania jest prawnik amerykańskiej firmy, który podczas rozprawy również poruszył temat wspomnianej produkcji. Ze słów przedstawiciela giganta z Redmond wynika bowiem, że gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na debiut nowej odsłony serii The Elder Scrolls.

Według prawnika Microsoftu The Elder Scrolls VI zadebiutuje w 2026 roku

W trakcie rozprawy prawnik Microsoftu próbował sprostować błędne przekonanie FTC na temat ekskluzywności The Elder Scrolls. Przedstawiciel amerykańskiej firmy podkreślił, że istnieją dwie gry ze wspomnianej serii. Jedną z nich jest The Elder Scrolls Online, które jest dostępne nie tylko na komputerach osobistych i konsolach Xbox, ale także na PlayStation. Drugą natomiast jest „Elder Scrolls 16”.