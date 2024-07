Reżyserska edycja Rebel Moon na pełnym oficjalnym zwiastunie. Zack Snyder pokazuje nieocenzurowaną wersję swojego widowiska

Rebel Moon miał stać się prawdziwą maszynką do zarabiania pieniędzy i punktem wyjścia do rozwoju ogromnego uniwersum, które media zaczęły nawet określać Gwiezdnymi wojnami od Netflixa . Apetyty były naprawdę ogromne i wystarczy przypomnieć jakie plany miał wobec swojego dzieła słynny reżyser. Chciał on przecież rozwoju w wielu kierunkach. Film miał być jedynie początkiem, a po jego sukcesie miały się pojawić seriale, gry i komiksy.

No właśnie – po sukcesie. Niestety film, mimo że posiadał naprawdę duży budżet, co pozwoliło na realizacyjny rozmach nie przypadł do gustu widzom, a recenzenci nie szczędzili słów krytyki. Kiedy pojawiło się Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia miało ono jeszcze spory kredyt zaufania, ale mimo wszystko nie spodobało się i nikt nie miał już chyba wątpliwości, może poza samym Snyderem, że można liczyć na hit. Druga odsłona nie poprawiła tego wizerunku. W każdym razie w sumie wydano na nie 166 mln dolarów, a więc jak na produkcję „telewizyjną” bardzo dużo.

Fani i obserwatorzy dokonań Zacka Snydera doskonale wiedzą, że ten filmowiec uwielbia edycje reżyserskie, do których dodaje sporo materiału, którego nie udało mu się wykorzystać w normalnej wersji widowisk. Nie inaczej będzie i tym razem. Rebel Moon „urośnie” o ponad dwie godziny, Netflix pokazał zwiastun tej wersji, która zerwie z cenzura i będzie dużo brutalniejsza.

Rebel Moon - reżyserskie wersje filmów. Data premiery, zwiastun

Z pewnością pierwszą zauważalną od razu różnicą będą zmienione tytuły. W oryginale pierwszy film nazwano Rebel Moon Chapter One: Chalice of Blood i jeśli nic się nie zmieni, polska wersja językowa ruszy z tytułem Rebel Moon Część 1: Wersja reżyserska, i odpowiednio Rebel Moon Chapter Two: Curse of Forgiveness, pojawi się jako Rebel Moon Część 2: Wersja reżyserska. Mało to wyszukane, ale może poziom widowisk będzie w stanie zrekompensować te tytuły.