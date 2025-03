The Elder Scrolls Online z wyczekiwanym dodatkiem oraz aktualizacją. Tytuł otrzymał spore ulepszenie grafiki

The Elder Scrolls Online doczekało się graficznego ulepszenia na pecetach przy okazji pojawienie się aktualizacji numer 45 - poza tym dodano również między innymi pakiet lochów Fallen Banners. Fani przetestowali już nowości, jednak byli to wyłącznie użytkownicy PC - na konsolach zostaną one wprowadzone dopiero 26 marca.

The Elder Scrolls Online - opis najnowszych zmian

Główną nowością Fallen Banners są dwa nowe lochy dostępne do zwiedzenia w czteroosobowych grupach - Lep Seclusa oraz Exiled Redoubt. Pierwsza wymieniona lokacja wprowadzi zadanie polegające na obronie twierdzy oblężonej przez armię dezerterów i najemników pod władzami Taktyka Orpheona. W drugim lochu mamy przeprowadzić dochodzenie w sprawie zaginionych żołnierzy i tajemniczej imperialnej twierdzy.