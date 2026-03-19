The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Edycja Deluxe na PS5 za 109,99 zł w Allegro

W serwisie Allegro pojawiła się atrakcyjna oferta na The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w wersji Deluxe. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 kosztuje obecnie 109,99 zł i zawiera bogaty zestaw dodatków.

W skład Edycji Deluxe wchodzi podstawowa wersja gry na płycie, a także rozszerzenia fabularne Shivering Isles oraz Knights of the Nine. Dodatkowo gracze otrzymują szereg mniejszych DLC, takich jak Mehrune’s Razor, Wizard’s Tower czy Horse Armor Pack, a także cyfrowy artbook i ścieżkę dźwiękową. Promocja obejmuje również nowe zadania, pozwalające zdobyć unikalne zestawy uzbrojenia i pancerzy inspirowanych postaciami Akatosha i Mehrunesa Dagona. Całość stanowi kompletne wydanie odświeżonego RPG-a od Bethesda Game Studios.