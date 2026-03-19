The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Edycja Deluxe na PS5 za 109,99 zł w Allegro

Mikołaj Berlik
2026/03/19 13:30
Odświeżony klasyk RPG z dodatkami w dobrej cenie.

W serwisie Allegro pojawiła się atrakcyjna oferta na The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w wersji Deluxe. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 kosztuje obecnie 109,99 zł i zawiera bogaty zestaw dodatków.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – promocja na Allegro

W skład Edycji Deluxe wchodzi podstawowa wersja gry na płycie, a także rozszerzenia fabularne Shivering Isles oraz Knights of the Nine. Dodatkowo gracze otrzymują szereg mniejszych DLC, takich jak Mehrune’s Razor, Wizard’s Tower czy Horse Armor Pack, a także cyfrowy artbook i ścieżkę dźwiękową. Promocja obejmuje również nowe zadania, pozwalające zdobyć unikalne zestawy uzbrojenia i pancerzy inspirowanych postaciami Akatosha i Mehrunesa Dagona. Całość stanowi kompletne wydanie odświeżonego RPG-a od Bethesda Game Studios.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered to zmodernizowana wersja gry roku 2006, oferująca zupełnie nową, oszałamiającą grafikę i dopracowaną rozgrywkę. Odkrywaj rozległe tereny Cyrodiilu jak nigdy dotąd i powstrzymaj siły Oblivionu przed opanowaniem tych ziem w jednej z najlepszych gier RPG wszech czasów, stworzonej przez wielokrotnie nagradzane Bethesda Game Studios.

Odkryj Cyrodiil na nowo

Wyrusz w podróż przez bogaty świat Tamriel i walcz na płaszczyznach Oblivionu, gdzie ręcznie wykonane detale zostały skrupulatnie odtworzone, aby każda chwila eksploracji budziła podziw.

Kieruj własną historią

Od szlachetnego wojownika po złowrogiego zabójcę, pomarszczonego czarodzieja lub nieustępliwego kowala – wytycz swoją ścieżkę i graj tak, jak chcesz.

Gra dostępna jest w polskiej wersji językowej (napisy), a posiadacze usługi Allegro Smart! mogą skorzystać z darmowej dostawy. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.

