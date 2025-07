The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ale to skradanka. Wszystko dzięki pracy jednego z fanów

Fani Obliviona doczekali się kolejnego ciekawego rozszerzenia. Modder Pandreya udostępnił nową modyfikację zatytułowaną Sinister Relics, która wprowadza rozbudowaną linię zadań skupioną na reliktach chaosu, skradaniu się oraz tajemniczej frakcji imperialnej. Mod dostępny jest za darmo i został stworzony z myślą o wersji Oblivion Remastered.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Sinister Relics wprowadza nowe zadania i zbroję Ciphersteel

W Sinister Relics gracze dołączają do sekretnej frakcji imperium i w trakcie siedmiostopniowego awansu zdobywają dostęp do przeklętych artefaktów. Główna mechanika opiera się na potajemnym podrzucaniu przedmiotów NPC-om, co wywołuje różnorodne efekty. Zadania są wieloetapowe, zawierają zagadki i trudne wybory moralne, a przeciwnicy korzystają z unikalnych mocy jak magia ciszy czy efekty chaosu.