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Czy greccy bogowie ci pobłogosławią? Quiz o serii Hades

Maciej Petryszyn
2026/07/14 17:00
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Greccy bogowie bywają kapryśni, ale trzeba liczyć na ich pomoc, jeżeli chce się przeżyć w Podziemiach. Czy będziesz mógł liczyć na ich błogosławieństwo? Sprawdź swoją wiedzę z serii gier Hades.

Tagi:

Quiz
test
roguelike
Supergiant Games
Grecja
quiz
Hades
test wiedzy
Hades II
Hades 2
test wiedzy o grze
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112