Czy greccy bogowie ci pobłogosławią? Quiz o serii Hades

Greccy bogowie bywają kapryśni, ale trzeba liczyć na ich pomoc, jeżeli chce się przeżyć w Podziemiach. Czy będziesz mógł liczyć na ich błogosławieństwo? Sprawdź swoją wiedzę z serii gier Hades.
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Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.
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Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!