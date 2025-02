The Directorate: Novitiate ukrytą perłą 2025 roku? Za grę odpowiadają twórcy Assassin’s Creed i Call of Duty

We wrześniu 2021 roku kilku byłych twórców serii Assassin’s Creed, Call of Duty, a także Borderlands i Immortals: Fenyx Rising założyło swoje własne studio Nesting Games w kanadyjskim Quebecu. Od tego czasu niewiele słyszeliśmy o debiutanckim projekcie studia, czyli The Directorate: Novitiate. Produkcja niedawno otrzymała swój pierwszy zwiastun, który prezentuje trzecioosobową grę akcji z elementami RPG. Ale oprócz korzystania z broni palnej, gracz otrzyma również możliwość władania potężną magią.

The Directorate: Novitiate – pierwsze szczegóły i zwiastun gry

Historia w The Directorate: Novitiate rozgrywa się w Los Angeles w 2006 roku, a konkretniej w magicznych podziemiach miasta. W grze pokierujemy Kaną Luną, znaną również jako Mercury, która po powrocie do domu trafia w szeregi Costa Muerta, niebezpiecznego syndykatu działającego w ramach organizacji zwanej Dyrektoriatem. Dziewczyna pnie się po szczeblach przestępczej kariery, za dnia prowadząc normalne życia, zaś w nocy parając się zabójstwami przy użyciu magii.