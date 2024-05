The Death Of Robin Hood mroczną wersją klasycznej historii. W rolach głównych Hugh Jackman i Jodie Comer

Film zostanie napisany i wyreżyserowany przez Michaela Sarnoskiego (Świnia i Ciche miejsce: Dzień pierwszy), ma on być gwarancją zdecydowanie mroczniejszego spojrzenia na klasyczną historię Robin Hooda. Będzie to całkowicie świeża wersja przygód legendarnej postaci, która okradała bogatych, by dać biednym.

The Death Of Robin Hood – w rolach głównych Hugh Jackman i Jodie Comer