The Day Before trafi wkrótce na Steam. Ujawniono ostateczne wymagania sprzętowe

Na początku listopada ujawniono nową datę premiery The Day Before. Wówczas nadchodząca produkcja studia Fntastic otrzymała również nowy zwiastun, który stał się źródłem kolejnych kontrowersji. Wygląda jednak na to, że wspomniany tytuł wychodzi na prostą i wkrótce trafi w ręce graczy. Deweloperzy postanowili bowiem przygotować użytkowników komputerów osobistych na grudniową premierę i udostępnili ostateczne wymagania sprzętowe gry na PC.

Twórcy The Day Before przedstawiają ostateczne wymagania sprzętowe gry na PC

W komunikacie opublikowanym na Steam studio Fntastic z „radością” ogłosiło, że premiera The Day Before jest „tuż za rogiem”. Deweloperzy określili rozwój swojej produkcji jako „pięcioletnią podróż pełną ciężkiej pracy i poświęcenia”. Twórcy podziękowali również za „wsparcie i wiarę” i podkreślili, że stworzona przez nich gra jest przykładem, że „niemożliwe jest możliwe”. Na platformie Valve – jak wspomnieliśmy wyżej – udostępniono też ostateczne wymagania sprzętowe.