The Crew Motorfest z nową playlistą. Red Bull Speed Clash wkroczy na wyspę Maui

Nadchodząca aktualizacja do The Crew Motorfest wprowadzi nową playlistę, pojazdy i wyzwania, które będą "hardkorowe" i "ekstremalne", zgodnie z filozofią marki Red Bull.

Nowy zestaw wydarzeń i wyzwań inspirowanych popularnym napojem energetycznym doda zupełnie nowy plac zabaw do wyspy, obejmujący trasę rajdową, tor wyścigowy oraz strefy kaskaderskie. Gracze mogą spodziewać się festiwalowej playlisty pełnej zawodników związanych z marką Red Bull, a także nowego samochodu, którym ma być oficjalna fura z Rajdowych Mistrzostw Świata WRC.

W listopadzie 2024 roku, do gry trafiła darmowa wyspa Maui, ale sporo graczy zwróciło uwagę na brak dynamiki w nowej lokacji, pomimo iż był to dla nich mile widziany dodatek. Sytuacja ma się jednak zmienić wraz z nadejściem szóstego sezonu, który wprowadzi playlistę Red Bull Speed Clash.

Wśród nowych pojazdów znajdzie się Ford M-Sport Puma Rally1, który w Rajdzie Monte Carlo 2022 poprowadzili Sébastien Loeb i Isabelle Galmiche, odnosząc zwycięstwo. Oprócz tego, w aktualizacji pojawią się również bolidy Red Bull Formuły 1 (w grze określane jako „AGP”) oraz zaktualizowane motocykle KTM Red Bull MotoGP. Oba modele w wersji z 2022 roku, były już dostępne od premiery gry. W wydarzeniach weźmie także udział samolot Extra 330 SC.

Oprócz nowych pojazdów i areny, aktualizacja przyniesie również znaczące ulepszenia w trybach wieloosobowych Grand Race i Summit, a także poprawione detale krajobrazu na Maui. To nie pierwszy raz, gdy The Crew Motorfest dodaje nową tematyczną strefę. W drugim sezonie, do gry wprowadzono arenę Hoonigan z wydarzeniami kaskaderskimi i gymkhaną.