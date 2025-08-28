Zaloguj się lub Zarejestruj

The Crew Motorfest wzbogaca się o nowe hipersamochody. Do gry trafią Bugatti Vision GT i Apollo Project Evo

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/28 11:50
0
0

The Crew Motorfest poszerza swój katalog pojazdów o dwa potężne pojazdy z rodziny Bugatti i Apollo.

Do The Crew Motorfest trafiły dwa spektakularne hipersamochody, którymi są Bugatti Vision GT oraz Apollo Project Evo. Oba modele dostępne są w nowym pakiecie Elite Bundle 6, który kosztuje 3,1 miliona kredytów w grze.

The Crew Motorfest
The Crew Motorfest

The Crew Motorfest zyskało dwa potężne samochody

Największym zaskoczeniem jest dodanie do gry Bugatti Vision GT, czyli konceptu stworzonego pierwotnie wyłącznie dla serii Gran Turismo w ramach programu Vision GT. Samochód zadebiutował podczas eventu samochodowego we Frankfurcie w 2015 roku, prezentując stylistykę, która później stała się inspiracją dla modelu Chiron i oddając hołd wyścigowemu Bugatti Type 57 Tank, czyli zwycięzcy kultowego Le Mans.

Pod maską tego potwora kryje się potężny silnik W16 o mocy 1650 KM, napędzający wszystkie cztery koła i pozwalający osiągnąć prędkość nawet 278 mil na godzinę, czyli około 447 km/h. Co ciekawe, to pierwsza okazja od lat, by zagrać tym autem poza Gran Turismo. Bugatti Vision GT pojawiło się na krótko w Asphalt 8: Airborne, ale zostało z niego usunięte w grudniu 2023 roku.

Drugim hipersamochodem w pakiecie jest Apollo Project Evo, czyli ekstremalna torowa wersja modelu Intensa Emozione. Auto posiada monokok z włókna węglowego oraz wolnossący silnik V12 o mocy 769 KM, co czyni go jedną z najbardziej imponujących maszyn dostępnych w grze. Planowano wyprodukować zaledwie 10 egzemplarzy tego samochodu, jednak w rzeczywistości powstał tylko jeden prototyp. Jego pojawienie się w Motorfest to gratka dla kolekcjonerów, bowiem w grach wideo pojawia się niezwykle rzadko, a ostatnio zaledwie w Asphalt Legends.

GramTV przedstawia:

Pakiet Elite Bundle 6 nie wchodzi w skład Year 2 Pass, dlatego jego zakup wymaga dodatkowych środków w grze. Dodatek pojawia się niedługo po premierze nowej playlisty Luxury Chronicles Europe, która skupiła się na luksusowych samochodach i wprowadziła do gry także pierwsze motocykle marki Triumph. Dla graczy, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup Bugatti Vision GT, przygotowano specjalną opcję. Auto można przetestować w tygodniowym evencie “France: Bugatti Part 2”.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun prezentujący oba samochody:

Źródło:https://traxion.gg/the-crew-motorfest-adds-bugatti-vision-gt-and-apollo-project-evo

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

