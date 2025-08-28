The Crew Motorfest wzbogaca się o nowe hipersamochody. Do gry trafią Bugatti Vision GT i Apollo Project Evo

The Crew Motorfest poszerza swój katalog pojazdów o dwa potężne pojazdy z rodziny Bugatti i Apollo.

Do The Crew Motorfest trafiły dwa spektakularne hipersamochody, którymi są Bugatti Vision GT oraz Apollo Project Evo. Oba modele dostępne są w nowym pakiecie Elite Bundle 6, który kosztuje 3,1 miliona kredytów w grze. The Crew Motorfest zyskało dwa potężne samochody Największym zaskoczeniem jest dodanie do gry Bugatti Vision GT, czyli konceptu stworzonego pierwotnie wyłącznie dla serii Gran Turismo w ramach programu Vision GT. Samochód zadebiutował podczas eventu samochodowego we Frankfurcie w 2015 roku, prezentując stylistykę, która później stała się inspiracją dla modelu Chiron i oddając hołd wyścigowemu Bugatti Type 57 Tank, czyli zwycięzcy kultowego Le Mans.

Pod maską tego potwora kryje się potężny silnik W16 o mocy 1650 KM, napędzający wszystkie cztery koła i pozwalający osiągnąć prędkość nawet 278 mil na godzinę, czyli około 447 km/h. Co ciekawe, to pierwsza okazja od lat, by zagrać tym autem poza Gran Turismo. Bugatti Vision GT pojawiło się na krótko w Asphalt 8: Airborne, ale zostało z niego usunięte w grudniu 2023 roku. Drugim hipersamochodem w pakiecie jest Apollo Project Evo, czyli ekstremalna torowa wersja modelu Intensa Emozione. Auto posiada monokok z włókna węglowego oraz wolnossący silnik V12 o mocy 769 KM, co czyni go jedną z najbardziej imponujących maszyn dostępnych w grze. Planowano wyprodukować zaledwie 10 egzemplarzy tego samochodu, jednak w rzeczywistości powstał tylko jeden prototyp. Jego pojawienie się w Motorfest to gratka dla kolekcjonerów, bowiem w grach wideo pojawia się niezwykle rzadko, a ostatnio zaledwie w Asphalt Legends.

GramTV przedstawia:

Pakiet Elite Bundle 6 nie wchodzi w skład Year 2 Pass, dlatego jego zakup wymaga dodatkowych środków w grze. Dodatek pojawia się niedługo po premierze nowej playlisty Luxury Chronicles Europe, która skupiła się na luksusowych samochodach i wprowadziła do gry także pierwsze motocykle marki Triumph. Dla graczy, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup Bugatti Vision GT, przygotowano specjalną opcję. Auto można przetestować w tygodniowym evencie “France: Bugatti Part 2”. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun prezentujący oba samochody: