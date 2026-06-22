The Crew Motorfest przyspiesza tempo aktualizacji. Ubisoft zapowiada czwarty rok wsparcia

Począwszy od 10 sezonu, który wystartuje w lipcu, gra The Crew Motorfest będzie otrzymywała cztery duże aktualizacje rocznie zamiast trzech. Oznacza to również, że Ubisoft oficjalnie potwierdził czwarty rok wsparcia dla swojej wyścigowej produkcji z otwartym światem.

The Crew Motorfest z nowym planem rozwoju

Do tej pory The Crew Motorfest funkcjonowało w modelu zakładającym trzy sezony rocznie, z których każdy trwał cztery miesiące. Teraz deweloperzy zdecydowali się zmienić ten harmonogram. Nowe sezony będą pojawiać się co trzy miesiące, co pozwoli na częstsze dostarczanie nowej zawartości. Według twórców celem zmian jest nie tylko zwiększenie ilości nowego contentu, ale także jego lepsze uporządkowanie. Każdy sezon ma oferować więcej aktywności, nowych partnerstw i kolejnych motoryzacyjnych światów do odkrycia, a cała zawartość ma być bardziej spójna i łatwiejsza do śledzenia przez graczy.