The Crew Motorfest przyspiesza tempo aktualizacji. Ubisoft zapowiada czwarty rok wsparcia

Studio Ubisoft Ivory Tower ogłosiło istotne zmiany w planie rozwoju The Crew Motorfest.
Począwszy od 10 sezonu, który wystartuje w lipcu, gra The Crew Motorfest będzie otrzymywała cztery duże aktualizacje rocznie zamiast trzech. Oznacza to również, że Ubisoft oficjalnie potwierdził czwarty rok wsparcia dla swojej wyścigowej produkcji z otwartym światem.
The Crew Motorfest z nowym planem rozwoju
Do tej pory The Crew Motorfest funkcjonowało w modelu zakładającym trzy sezony rocznie, z których każdy trwał cztery miesiące. Teraz deweloperzy zdecydowali się zmienić ten harmonogram. Nowe sezony będą pojawiać się co trzy miesiące, co pozwoli na częstsze dostarczanie nowej zawartości. Według twórców celem zmian jest nie tylko zwiększenie ilości nowego contentu, ale także jego lepsze uporządkowanie. Każdy sezon ma oferować więcej aktywności, nowych partnerstw i kolejnych motoryzacyjnych światów do odkrycia, a cała zawartość ma być bardziej spójna i łatwiejsza do śledzenia przez graczy.
Najbliższa aktualizacja, czyli Sezon 10, wystartuje już w lipcu, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Główną atrakcją nowego sezonu będzie debiut francuskiej marki Alpine w The Crew Motorfest. Wraz z nowym sezonem gracze otrzymają także nową playlistę oraz specjalne wydarzenie o nazwie Hawaii Grand Tour. Twórcy pokazali również krótki zwiastun jednego z nowych pojazdów, który najprawdopodobniej jest pierwszą generacją modelu Alpine A110, choć samochód został celowo zamazany.
GramTV przedstawia:
W odpowiedzi na prośby społeczności Ubisoft przygotował również nowe wyzwanie o nazwie Hawaii Tour. Będzie to godzinny wyścig typu time trial prowadzący graczy przez całą mapę Hawajów. Ma to być najdłuższe wydarzenie w historii The Crew Motorfest. Deweloperzy zapowiadają, że nagroda za jego ukończenie będzie warta całej podróży, choć nie zdradzili jeszcze szczegółów. Sezon 10 przyniesie także powrót trybu Stories, który ostatni raz pojawił się w The Crew 2. Są to wieloetapowe misje skupiające się na konkretnych bohaterach i odkrywaniu kolejnych wskazówek prowadzących do zdobycia nagród. Nowa historia zapowiedziana przez Ubisoft będzie polegała na zbieraniu części potrzebnych do odbudowy klasycznego modelu Porsche 356.
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