The Crew Motorfest przekroczyło 10 milionów graczy. Ubisoft świętuje duży sukces

The Crew Motorfest – 10 milionów graczy po niespełna trzech latach
Wynik obejmuje wszystkich graczy, którzy uruchomili produkcję od momentu premiery. The Crew Motorfest zadebiutowało we wrześniu 2023 roku i od początku było porównywane do serii Forza Horizon 5. Produkcja postawiła na otwarty świat, dużą liczbę samochodów oraz liczne aktywności rozrzucone po całej mapie.
Choć po premierze pojawiały się uwagi dotyczące systemu progresji czy nadmiaru dialogów NPC, wielu graczy doceniło model jazdy, oprawę wizualną oraz bogatą zawartość. Ubisoft regularnie rozwijał grę, lecz teraz możemy oczywiście już tylko korzystać z istniejącej już zawartości..
Osiągnięcie 10 milionów graczy jest szczególnie istotne dla Ubisoftu, który w ostatnich latach mierzył się z licznymi problemami związanymi z wynikami finansowymi i odbiorem części swoich produkcji. The Crew Motorfest pozostaje jedną z najlepiej przyjętych gier wyścigowych wydawcy i jest zdecydowanie najjaśniejszym punktem marki. Wynik może również stanowić dodatkowy impuls przed premierą kolejnych dużych produkcji firmy.
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GramTV przedstawia:
The Crew Motorfest jest dostępne na PC, PlayStation i Xboxach, a dzięki regularnemu wsparciu społeczność nadal pozostaje aktywna niemal trzy lata po debiucie.
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