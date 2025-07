The Charlatans zapowiadają już 14 album studyjny "We Are Love”. Premiera pod koniec października

Legendarni brytyjscy przedstawiciele sceny indie, The Charlatans, wkraczają w nową erę ogłaszając swój czternasty album studyjny zatytułowany “We Are Love”, który ukaże się 31 października nakładem BMG.

Wraz z informacją o nowym albumie, zespół The Charlatans udostępnił tytułowy utwór i pierwszy singiel promujący płytę. Energetyczne “We Are Love”, zespół premierowo zagrał na żywo przed entuzjastyczną publicznością w rodzinnym Manchesterze podczas koncertu w Castlefield Bowl.

The Charlatans zapowiadają 14 album i prezentują singiel

“We Are Love” to pierwszy nowy materiał The Charlatans od ośmiu lat i jest to najdłuższa przerwa wydawnicza w ich historii. Na ten czas złożyły się globalne wydarzenia, solowe projekty członków grupy oraz ich rozproszenie geograficzne. Tim Burgess (wokal), Martin Blunt (bas), Mark Collins (gitara), Tony Rogers (klawisze) i Pete Salisbury (perkusja) postanowili wykorzystać ten okres, by podejść do nagrań z wyjątkową starannością.