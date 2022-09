The Chant na nowym materiale. Twórcy chwalą się opiniami na długo przed premierą

Premiera The Chant coraz bliżej. Z tej okazji twórcy z Brass Token i ekipa wydawnicza z Prime Matter podzieli się nowym materiałem. Tym razem jest to trailer, na którym zobaczymy opinie na temat produkcji. Chyba Was nie zaskoczę, jeśli dodam, że mają one pozytywny wydźwięk. Czy The Chant okaże się udanym tytułem? Tego dowiemy się raczej dopiero po premierze. Teraz zachęcam do obejrzenia wideo, które znajdziecie poniżej.