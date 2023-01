The Callisto Protocol z kolejną aktualizacją. Nowa Gra Plus jest już dostępna

Tym razem jednak oprócz standardowych ulepszeń i poprawek społeczność wreszcie może skorzystać z trybu Nowej Gry Plus. Wystarczy posiadać aktywny zapis z ukończenia przygody, aby rozpocząć zabawę od nowa z całym zdobytym wcześniej wyposażeniem.

Premiera gry The Callisto Protocol zdecydowanie mogła przebiec znacznie lepiej. Gracze od samego początku dość mocno narzekali na poważne problemy z optymalizacją w przypadku wersji na komputery osobiste . Deweloperzy ze studia Striking Distance nie zamierzają się jednak poddawać i konsekwentnie wypuszczają łatki, których zadaniem jest eliminacja błędów. Dzisiaj na swoim oficjalnym profilu na Twitterze poinformowali o kolejnej.

The Callisto Protocol zadebiutowało na rynku 2 grudnia na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszej recenzji produkcji.