The Blood of Dawnwalker przeraża w nowych grafikach. Zaprezentowano przywódcę wampirów

Chociaż do premiery The Blood of Dawnwalker pozostało jeszcze sporo czasu, to polskie studio Rebel Wolves od momentu prezentacji swojej gry regularnie dzieli się nowymi materiałami z prac. Niedawno mogliśmy zobaczyć grafikę z groźnymi przeciwnikami o ptasich głowach, którzy strzegą bogatych skarbów, a teraz udostępniono kolejne grafiki koncepcyjne, tym razem prezentujące przywódcę wampirów, czyli Brencisa.

The Blood of Dawnwalker – nowa grafika pokazuje lidera wampirów

Prace wykonane przez Bartłomieja Gawła nie zdradzają niczego nowego, ale pozwalają zobaczyć dwie wersje strojów dla lidera krwiopijców. Nie zabrakło również zbliżenia na lewy profil Brencisa, który podkreśla jego duże uszy oraz haczykowaty nos. Na ostatniej z udostępnionych grafik wyeksponowano ostre kły wampira, które przez lata jego egzystencji wbijane były w szyje wielu jego ofiar.

Wczytywanie ramki mediów.

Foto: Rebel Wolves/Bartłomiej Gaweł

Foto: Rebel Wolves/Bartłomiej Gaweł