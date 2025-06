The Blood of Dawnwalker na nowym zwiastunie. Mroczny materiał z Xbox Games Showcase 2025

Xbox Games Showcase 2025 przyniósł między innymi zapowiedź High On Life 2. Pokaz wciąż jednak trwa, a obserwatorzy otrzymują kolejne materiały z gier. Podczas eventu nie zabrakło The Blood of Dawnwalker od polskiego Rebel Wolves.

The Blood of Dawnwalker – nowy zwiastun na Xbox Games Showcase 2025

Czerwcowe eventy to świetna okazja, by obejrzeć nowe materiały z różnorodnych gier. Na Xbox Games Showcase 2025 nie zabrakło polskiego Rebel Wolves, które zaprezentowało kolejny zwiastun The Blood of Dawnwalker. Mroczny zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

Krwawe konflikty ogarniają ziemie, a Czarna Śmierć zbiera żniwo wśród ocalałych. Seria katastrof pochłonęła tysiące istnień, a zdziesiątkowana ludzkość walczy o przetrwanie. To moment słabości, który nie pozostanie niezauważony. Wampiry wykorzystują swoją szansę. Wychodzą z ukrycia i sięgają po to, czego od wieków im odmawiano – wolność i władzę – prowadząc pod swoim sztandarem inne stworzenia nocy. Legendy stają się rzeczywistością, a historia, jaką znamy, już nigdy nie będzie taka sama. – czytamy na oficjalnej stronie gry.

Przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Dokładna premiery pozostaje obecnie tajemnicą. Gra ma ukazać się jednak w Dokładna premiery pozostaje obecnie tajemnicą. Gra ma ukazać się jednak w 2026 roku