The Blood of Dawnwalker będzie jak... Fallout?

Rebel Wolves pracują nad swoim debiutanckim tytułem. The Blood of Dawnwalker trafi na rynek już jesienią tego roku.
Nic więc dziwnego, że polscy deweloperzy regularnie przypominają nam o swoim dziele. Tym razem porównali je do legendarnej serii.
Czy The Blood of Dawnwalker otrzyma dodatki i dlaczego przypomina Fallouta?
Tegoż porównania dokonał Konrad Tomaszkiewicz, a więc założyciel studia oraz w przeszłości reżyser Wiedźmina 3. Ten miał okazję rozmawiać z Polską Agencją Prasową i to w trakcie tego wywiadu zestawił on The Blood of Dawnwalker z inną produkcją. Co jednak może zaskakiwać, TBoD nie było postawione obok Wiedźmina. Zamiast tego Tomaszkiewicz przyznał, iż tytuł jego studia będzie podobny do… klasycznych Falloutów od Interplay i Black Isle.
The Blood of Dawnwalker będzie przede wszystkim narracyjnym sandboxem, podobnym do klasycznych Falloutów. Naszym założeniem jest to, aby gracz sam mógł zdecydować, jaką ścieżką chce dotrzeć do końca gry – przyznał Tomaszkiewicz.
Jednocześnie prezes Rebel Wolves potwierdził, iż studio nie zamierza bynajmniej kończyć na jednej grze. Zamiast tego polska ekipa planuje całą serię, której The Blood of Dawnwalker miałoby być dopiero zapoczątkowaniem. Sprawę ułatwia fakt, iż główny bohater produkcji, Coen, jest wampirem. W praktyce oznacza on, iż jest istotną długowieczną, która z powodzeniem może funkcjonować w wielu różnych epokach.
W The Blood of Dawnwalker chcemy pokazać słowiańskie aspekty, ale mamy zaplanowane kolejne części gry, które będą osadzone w innych obszarach geograficznych, również o innej tematyce fabularnej. Protagonista naszej gry nie jest nieśmiertelny, ale tworzyliśmy go z myślą o długowieczności. Myślę, że idealnym porównaniem mechanik fabularnych może być przykład Wywiadu z wampirem – stwierdził Tomaszkiewicz.
GramTV przedstawia:
Chociaż do premiery gry pozostały 3 miesiące, już teraz część graczy zastanawia się nad tym, jak The Blood of Dawnwalker będzie wspierane po premierze. W przypadku Wiedźmina 3: Dziki Gon otrzymaliśmy przecież dwa dodatki, a już w przyszłym roku otrzymamy trzeci. Czy debiutancka pozycja studia Tomaszkiewicza również zostanie wzbogacona o jakieś rozszerzenie?
Jeśli chodzi o to, czy będą dodatki od razu, czy nie będzie ich w ogóle, to niedawno rozpoczęliśmy rozmowy na ten temat, tak aby zaplanować roadmapę i oś czasu mniejszych, darmowych dodatków, ale nie podjęliśmy jeszcze decyzji – podsumował założyciel Rebel Wolves.
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