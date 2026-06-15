The Blood of Dawnwalker będzie jak... Fallout?

Rebel Wolves pracują nad swoim debiutanckim tytułem. The Blood of Dawnwalker trafi na rynek już jesienią tego roku.

Nic więc dziwnego, że polscy deweloperzy regularnie przypominają nam o swoim dziele. Tym razem porównali je do legendarnej serii.

Czy The Blood of Dawnwalker otrzyma dodatki i dlaczego przypomina Fallouta?

Tegoż porównania dokonał Konrad Tomaszkiewicz, a więc założyciel studia oraz w przeszłości reżyser Wiedźmina 3. Ten miał okazję rozmawiać z Polską Agencją Prasową i to w trakcie tego wywiadu zestawił on The Blood of Dawnwalker z inną produkcją. Co jednak może zaskakiwać, TBoD nie było postawione obok Wiedźmina. Zamiast tego Tomaszkiewicz przyznał, iż tytuł jego studia będzie podobny do… klasycznych Falloutów od Interplay i Black Isle.