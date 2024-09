Test Drive Unlimited: Solar Crown zbiera „w większości negatywne” opinie na Steam

Oficjalna premiera Test Drive Unlimited: Solar Crown dopiero w przyszłym tygodniu, ale wczoraj nowa produkcja KT Racing produkcja trafiła w ręce graczy, którzy zdecydowali się na kupno edycji Gold w przedsprzedaży. Wygląda jednak na to, że nie wszystko poszło po myśli deweloperów. Wielu użytkowników nie może bowiem cieszyć się rozgrywką, przez co najnowsza odsłona serii Test Drive zbiera „w większości negatywne” opinie na Steam.

Test Drive Unlimited: Solar Crown z problemami. Gracze nie mogą połączyć się z serwerami

W chwili pisania tej wiadomości Test Drive Unlimited: Solar Crown ma już ponad 700 opinii na Steam, z czego zaledwie 32% to oceny pozytywne. Gracze narzekają przede wszystkim na problemy z serwerami, przez które nie można w ogóle zalogować się do gry. Użytkownicy informują, że muszą czekać kilka godzin na rozpoczęcie rozgrywki, a i tak nie zawsze im się to udaje.