Tęskniliście za Martwym złem? Ta wiadomość ucieszy was podwójnie

Nowy projekt, zatytułowany roboczo Martwe zło: Pożar (Evil Dead: Burn), to samodzielny spin-off, który kontynuuje współczesną formułę serii — Deadites atakują zupełnie nowe postacie w innej lokalizacji. Za produkcję odpowiada Ghost House Pictures, studio współtworzone przez samego Sama Raimiego, twórcę oryginalnej trylogii. Vaniček nie tylko reżyseruje, ale jest również współautorem scenariusza.

Fani Martwego zła mają powód do ekscytacji — rozpoczęły się zdjęcia do nowej odsłony tej kultowej serii. Reżyser Sébastien Vaniček, znany z uznanego horroru pt Robactwo, opublikował na Instagramie zdjęcie z planu, ogłaszając tym samym początek produkcji filmu. Premiera została wyznaczona na dzień 24 lipca 2026 roku.

Reżyser wzbudził ogromne zainteresowanie fanów horroru dzięki swojemu stylowi – pełnemu praktycznych efektów, intensywności i klaustrofobicznego napięcia. Wspomniane Robactwo (Infested), jego przełomowy film z 2023 roku, pokazał, że świetnie radzi sobie z grozą, co czyni go idealnym kandydatem do dalszego rozwijania mitologii Martwego zła.

W nowej odsłonie główną rolę zagra Souheila Yacoub, znana m.in. z Diuny: Część druga. Towarzyszyć jej będą Hunter Doohan (Wednesday), Luciane Buchanan (Nocny agent) i Tandi Wright (Pearl). Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, ale obsada kontynuuje trend silnych kobiecych postaci zapoczątkowany przez Jane Levy, Lily Sullivan i Alyssę Sutherland w poprzednich częściach.

Równocześnie powstaje też drugi film

To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów – równolegle powstaje drugi spin-off serii. Za jego scenariusz i reżyserię odpowiada Francis Galluppi (Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma), a projekt ma być zupełnie niezależny od filmu Vanička. Galluppi przedstawił swój pomysł bezpośrednio Samowi Raimiemu i otrzymał jego pełne wsparcie.