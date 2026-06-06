Tęsknicie za WipeOut? Musicie koniecznie sprawdzić AGX GP!

Podczas Future Games Show pokazano nowy materiał z szalonego AGX GP.

AGX GP to futurystyczne wyścigi antygrawitacyjnych pojazdów, które stawiają na zawrotne prędkości i rywalizację dla najbardziej wymagających graczy. Jeśli tęsknicie za kolejną odsłoną kultowego WipeOut to powinniście sięgnąć po AGX GP. AGX GP na nowym materiale AGX GP ma zaoferować niezwykle szybkie starcia z wykorzystaniem antygrawitacyjnych pojazdów, stawiając nacisk na wysokie tempo rozgrywki, precyzję oraz rozwijanie umiejętności kierowcy. Twórcy opisują grę trzema słowami: “hard, fast, futuristic”. Fundamentem rozgrywki będzie wykorzystywanie ekstremalnych możliwości futurystycznych maszyn do osiągania zawrotnych prędkości, wygrywania wyścigów oraz zaliczania licznych wyzwań przygotowanych dla graczy.

Jednym z kluczowych elementów AGX GP będzie system pięciu specjalnych zdolności pojazdów. Umiejętności zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować osiąganą prędkość, jednocześnie wymagając od gracza dużej precyzji i odpowiedniego wyczucia. Autorzy podkreślają, że sukces na torze będzie wynikał przede wszystkim z opanowania mechanik jazdy i rozwijania własnych umiejętności. Do dyspozycji graczy oddanych zostanie ponad 25 tras, które mają zachęcać do wielokrotnego powracania i poprawiania wyników. Choć podstawowe zasady rozgrywki mają być łatwe do zrozumienia, twórcy zapowiadają system pozwalający osiągnąć tak zwany “flow state”, czyli stan pełnego skupienia i płynności podczas rywalizacji na najwyższym poziomie.

GramTV przedstawia:

AGX zaoferuje również dużą zawartość dla osób szukających wyzwań. W grze znajdzie się ponad 125 różnych prób i konkurencji rozłożonych pomiędzy siedem odmiennych trybów zabawy oraz trzy klasy prędkości. Łącznie przełoży się to na ponad 375 wydarzeń. Wśród nich znajdą się zarówno pełnoprawne mistrzostwa wyścigowe, jak i wymagające próby umiejętności, które mają wystawić refleks oraz precyzję graczy na ciężką próbę. Zobaczcie jak szalone i piekielnie szybkie potrafi być AGX GP: