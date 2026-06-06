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Tęsknicie za WipeOut? Musicie koniecznie sprawdzić AGX GP!

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/06 21:48
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Podczas Future Games Show pokazano nowy materiał z szalonego AGX GP.

AGX GP to futurystyczne wyścigi antygrawitacyjnych pojazdów, które stawiają na zawrotne prędkości i rywalizację dla najbardziej wymagających graczy. Jeśli tęsknicie za kolejną odsłoną kultowego WipeOut to powinniście sięgnąć po AGX GP.

AGX GP
AGX GP

AGX GP na nowym materiale

AGX GP ma zaoferować niezwykle szybkie starcia z wykorzystaniem antygrawitacyjnych pojazdów, stawiając nacisk na wysokie tempo rozgrywki, precyzję oraz rozwijanie umiejętności kierowcy. Twórcy opisują grę trzema słowami: “hard, fast, futuristic”. Fundamentem rozgrywki będzie wykorzystywanie ekstremalnych możliwości futurystycznych maszyn do osiągania zawrotnych prędkości, wygrywania wyścigów oraz zaliczania licznych wyzwań przygotowanych dla graczy.

Jednym z kluczowych elementów AGX GP będzie system pięciu specjalnych zdolności pojazdów. Umiejętności zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować osiąganą prędkość, jednocześnie wymagając od gracza dużej precyzji i odpowiedniego wyczucia. Autorzy podkreślają, że sukces na torze będzie wynikał przede wszystkim z opanowania mechanik jazdy i rozwijania własnych umiejętności.

Do dyspozycji graczy oddanych zostanie ponad 25 tras, które mają zachęcać do wielokrotnego powracania i poprawiania wyników. Choć podstawowe zasady rozgrywki mają być łatwe do zrozumienia, twórcy zapowiadają system pozwalający osiągnąć tak zwany “flow state”, czyli stan pełnego skupienia i płynności podczas rywalizacji na najwyższym poziomie.

GramTV przedstawia:

AGX zaoferuje również dużą zawartość dla osób szukających wyzwań. W grze znajdzie się ponad 125 różnych prób i konkurencji rozłożonych pomiędzy siedem odmiennych trybów zabawy oraz trzy klasy prędkości. Łącznie przełoży się to na ponad 375 wydarzeń. Wśród nich znajdą się zarówno pełnoprawne mistrzostwa wyścigowe, jak i wymagające próby umiejętności, które mają wystawić refleks oraz precyzję graczy na ciężką próbę.

Zobaczcie jak szalone i piekielnie szybkie potrafi być AGX GP:

Tagi:

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zwiastun
zapowiedź
wyścigi
pojazdy
WipEout
Future Games Show
zapowiedź gry
wyścigi arcade
Future Games Show Summer Showcase 2026
AGX GP
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112