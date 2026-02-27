Powstaje duchowy następca Guitar Hero. Odpowiadają za niego twórcy oryginału

Był taki czas, gdy gry muzyczne biły rekordy popularności. Każdy chciał popylać z plastikową gitarą i poczuć się jak rockowy idol.

To dawne czasy. Mimo to kilku weteranów właśnie podjęło próbę ich przywrócenia. Stage Tour duchowym spadkobiercą Guitar Hero Powstanie bowiem gra o nazwie Stage Tour. Odpowiada za nią studio RedOctane Games, którego nazwa jest nawiązaniem do wydawcy pierwszych odsłon Guitar Hero. I nie jest to przypadek, bo wśród twórców nowej produkcji znalazło się kilku weteranów, którzy pracowali właśnie nad GH. A teraz chcą przywrócić ducha tamtych czasów, ponownie przywracając do użytku plastikowe instrumenty.

Już w 2025 roku RedOctane pomogło stworzyć kontroler w kształcie gitary, który był kompatybilny z Fortnite Festival, Rock Band oraz Clone Hero. Krótko po tym twórcy zapowiedzieli prace również nad zestawem perkusyjnym, co miało być dopiero początkiem czegoś większego. Tym czymś jest właśnie Stage Tour, gdzie ścieżki dźwiękowe zmieniać się będą w zależności od tego, czy korzystamy z klawiatury, czy też dedykowanego kontrolera.

Tak w komunikacie prasowym mówi Simon Ebejer, szef RedOctane: Stare Tour to nasz list miłosny do gier rytmicznych. Chcemy, by Stage Tour była znajoma i autentyczna, ale jednocześnie również świeża dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, by w ramach platformy, która z biegiem czasu rozwija się i rośnie, łączyć graczy z muzyką, którą kochają i którą się cieszą. Dzięki nowym instrumentom i rozbudowanym systemom tworzenia ścieżek podnosimy poprzeczkę dla gatunku gier rytmicznych, jednocześnie dbając o tych, którzy chcą po prostu cieszyć się casualowym doświadczeniem i dobrze się bawić. Testy alfa zaplanowane są na ten rok. Podobnie zresztą premiera, chociaż jej dokładny termin nie jest na razie znany. Wiemy natomiast, że Stage Tour ukaże się na PC oraz na konsolach – chociaż tutaj też nie ma jeszcze pewności, na których. Co ciekawe, twórcy podpisali już umowę z marką Gibson, dzięki czemu w produkcji ukażą się prawdziwe licencjonowane modele gitar.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

