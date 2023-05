Terminator: Dark Fate – Defiance na nowych materiałach. Zobaczcie grę w akcji

Na oficjalnym kanale SlitherineGames pojawiły się trzy zwiastuny z serii zatytułowanej „Report from the Frontlines” . W materiałach – jak wspomnieliśmy wyżej – nie brakuje fragmentów rozgrywki prezentujących Terminator: Dark Fate – Defiance w akcji oraz aktorskie filmiki FMV. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy wspomniane przerywniki są częścią kampanii promocyjnej, czy też pojawią się również w pełnej wersji gry.

To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ firma Slitherine oraz deweloperzy ze studia Cats Who Play zorganizowali prezentację Terminator: Dark Fate – Defiance. Na oficjalnym kanale gry na platformie Twitch udostępniono blisko 40-minutowy gameplay ze wspomnianej produkcji. Całość znajdziecie pod tym adresem . W nadchodzących miesiącach gracze będą mieli natomiast okazję sprawdzić grę za sprawą bety, a zainteresowani mogą zgłaszać swoją chęć udziału w testach na oficjalnej stronie wydawcy .

Na koniec przypomnijmy, że Terminator: Dark Fate – Defiance zmierza wyłącznie na PC, a premiera ma odbyć się zimą 2023 roku. Produkcja będzie prequelem do filmu „Terminator: Mroczne przeznaczenie” i opowie o początkach ruchu oporu. Oprócz kampanii fabularnej dla jednego gracza w grze pojawi się także tryb multiplayer, w którym użytkownicy będą mogli toczyć pojedynki 1 vs 1, 2 vs 1 i 2 vs 2.