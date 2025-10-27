Teoria z Akolity potwierdzona. To połączenie między bohaterami stracili fani przez brak 2. sezonu

Twórczyni serialu z Gwiezdnych wojen ujawniła swoje plany na rozwój antagonistów.
Choć Akolita zadebiutował na Disney+ jako projekt z ogromnym potencjałem, jego jakość pozostawiała sporo do życzenia i ostatecznie serial został skasowany już po pierwszym sezonie. Lucasfilm zdecydował się nie kontynuować tej historii, mimo tego, że finał pozostawił wiele wątków otwartych. Teraz dzięki nowej publikacji poświęconej kulisom serialu poznajemy przynajmniej część planów, jakie twórcy mieli na przyszłość serialu.
Akolita – Qimir miał zostać pierwszym Rycerzem Ren
W książce The Art of The Acolyte showrunnerka Leslye Headland ujawnia kierunek, w jakim miał zmierzać tajemniczy Qimir. Postać grana przez Manny’ego Jacinto zdobyła zainteresowanie widzów, a jej relacja z Oshą stała się głównym punktem całej opowieści. Finał pozostawił bohaterów w momencie gdy kuszenie przez ciemną stronę Mocy wygrywa i była to zapowiedź czegoś większego, co widzowie mieli poznać w przyszłości.
Headland przyznaje, że od początku istniał bardzo konkretny zamysł względem rozwoju Qimira i jego roli w historii Sithów:
To było wpisane w projekt tej postaci. Wiedzieliśmy że pojawi się Darth Plagueis, który musi ostatecznie mieć za ucznia Palpatine’a. Zgodnie z zasadą Dwóch która nakazuje aby tylko mistrz i uczeń reprezentowali Sithów, jednym ze sposobów na utrzymanie tej idei było uczynienie Nieznajomego pierwszym Rycerzem Ren, będącym częścią kultu związanego z Sithami, który wiemy że przetrwa późniejsze epoki.
To wyjawienie planów potwierdza teorię rozwijaną przez sporą część fanów już podczas emisji serialu. Połączenie epoki Wysokiej Republiki z wydarzeniami znanymi z trylogii sequeli mogło dać zupełnie nowe spojrzenie na genezę Rycerzy Ren, którzy pojawili się w kinowych produkcjach, ale nie doczekali się zbyt rozbudowanego tła fabularnego. Tym samym Kylo Ren zostałby spadkobiercą spuścnizny Qimira.
Akolita opowiadał historię śledztwa prowadzonego przez mistrza Jedi, którego z przeszłością wiąże tajemnicza wojowniczka. W miarę odsłaniania kolejnych sekretów bohaterowie byli coraz dalej od jasnych zasad zakonu, a coraz bliżej prawd o których Jedi woleliby nigdy nie usłyszeć. Obsada obejmowała takie gwiazdy jak Amandla Stenberg, Lee Jung jae, Manny Jacinto, czy Carrie Anne Moss.
