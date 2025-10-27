Teoria z Akolity potwierdzona. To połączenie między bohaterami stracili fani przez brak 2. sezonu

Choć Akolita zadebiutował na Disney+ jako projekt z ogromnym potencjałem, jego jakość pozostawiała sporo do życzenia i ostatecznie serial został skasowany już po pierwszym sezonie. Lucasfilm zdecydował się nie kontynuować tej historii, mimo tego, że finał pozostawił wiele wątków otwartych. Teraz dzięki nowej publikacji poświęconej kulisom serialu poznajemy przynajmniej część planów, jakie twórcy mieli na przyszłość serialu.

Akolita – Qimir miał zostać pierwszym Rycerzem Ren

W książce The Art of The Acolyte showrunnerka Leslye Headland ujawnia kierunek, w jakim miał zmierzać tajemniczy Qimir. Postać grana przez Manny’ego Jacinto zdobyła zainteresowanie widzów, a jej relacja z Oshą stała się głównym punktem całej opowieści. Finał pozostawił bohaterów w momencie gdy kuszenie przez ciemną stronę Mocy wygrywa i była to zapowiedź czegoś większego, co widzowie mieli poznać w przyszłości.