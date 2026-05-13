21 lat temu Star Trek zakończył serial w sposób, którego fani do dziś nie wybaczyli

Dziś wielu widzów uważa Star Trek: Enterprise za jeden z najbardziej niedocenionych seriali science fiction początku XXI wieku. Problem w tym, że dokładnie 21 lat temu produkcja doczekała się finału, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej krytykowanych zakończeń w historii całego Star Treka. Dlaczego?

Star Trek: Enterprise – finał serialu był dla fanów bolesnym doświadczeniem

Dla osób mniej zaznajomionych z uniwersum warto wyjaśnić, że Enterprise miał być czymś w rodzaju prequela. Serial pokazywał wydarzenia rozgrywające się przed historiami znanymi z klasycznych odsłon Star Treka — jeszcze zanim powstała słynna Federacja Planet i zanim kosmiczne podróże stały się codziennością. To właśnie ten bardziej „surowy” klimat odkrywania nieznanego z czasem zaczął zdobywać fanów. Choć podczas emisji serial nie był wielkim sukcesem, dziś wiele osób uważa, że bardzo dobrze się zestarzał. Finał okazał się jednak ogromnym problemem.