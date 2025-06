Tenet of the Spark ma na siebie genialny pomysł. Takiej gry jeszcze nie było

To może być jedna z najciekawszych gier, którą warto mieć na oku.

W Tenet of the Spark gracze wcielają się w trzech różnych wojowników: eleganckiego boksera, berserkera wikinga oraz zwinnego wojownika Azteków. Ich światy przenikają się na poziomie mechaniki, dzięki której można płynnie przełączać się między postaciami, aby wpływać na przeszkody i wydarzenia w innych liniach czasowych.

Tenet of the Spark – nowy zwiastun pokazuje niezwykłą mechanikę gry

Zaprezentowano nowy zwiastun Tenet of the Spark, niezwykle oryginalnego slashera, która pozwoli graczom walczyć i rozwiązywać zagadki jednocześnie w trzech różnych liniach czasowych. Gra powstaje w studiu Roar Games i od razu przyciągnęła uwagę swoją pomysłowością oraz widowiskowym systemem walki.

Możesz rozpocząć kombinację szybkim ciosem boksera, następnie rzucić przeciwnika o ścianę jako berserker, a potem przyciągnąć go z powrotem jako wojownik. To jedna akcja, trzy postacie, trzy linie czasu – i jedno efektowne combo – dodaje twórca.

Na ten moment Tenet of the Spark nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Twórcy podkreślają, że chcą dopracować wszystko do perfekcji. Wiadomo natomiast, że gra zmierza na PC oraz konsole.