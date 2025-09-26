Tencent traci kolejne studio. Splash Damage zmienia właściciela po 5 latach

Brytyjskie studio, znane z Wolfenstein: Enemy Territory, ogłosiło zakończenie współpracy z Tencentem i powrót do niezależności.

Lista firm należących do Tencentu uszczupliła się o kolejne studio. Splash Damage ogłosiło, że przeszło w ręce inwestorów private equity, co oznacza, że po latach opuściło chińskiego giganta.

Splash Damage – studio z historią w sieciowych strzelankach

Brytyjski zespół zasłynął grą Wolfenstein: Enemy Territory i od 2016 roku należał do spółki Leyou, która pięć lat później została przejęta przez Tencent. Teraz deweloperzy poinformowali w rozmowie z serwisem GamesIndustry.biz, że ponownie stają się niezależni i zachowują obecne kierownictwo. Na ten moment nie ujawniono żadnych planów dotyczących przyszłych projektów.