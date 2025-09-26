Zaloguj się lub Zarejestruj

Tencent traci kolejne studio. Splash Damage zmienia właściciela po 5 latach

Mikołaj Berlik
2025/09/26 15:00
Brytyjskie studio, znane z Wolfenstein: Enemy Territory, ogłosiło zakończenie współpracy z Tencentem i powrót do niezależności.

Lista firm należących do Tencentu uszczupliła się o kolejne studio. Splash Damage ogłosiło, że przeszło w ręce inwestorów private equity, co oznacza, że po latach opuściło chińskiego giganta.

Splash Damage
Splash Damage

Splash Damage – studio z historią w sieciowych strzelankach

Brytyjski zespół zasłynął grą Wolfenstein: Enemy Territory i od 2016 roku należał do spółki Leyou, która pięć lat później została przejęta przez Tencent. Teraz deweloperzy poinformowali w rozmowie z serwisem GamesIndustry.biz, że ponownie stają się niezależni i zachowują obecne kierownictwo. Na ten moment nie ujawniono żadnych planów dotyczących przyszłych projektów.

Splash Damage powstało w 2001 roku i ma na swoim koncie m.in. Enemy Territory: Quake Wars, Brink oraz Gears Tactics. Ostatnią zapowiedzianą produkcją studia była gra Transformers: Reactivate, która jednak została anulowana w styczniu 2025 roku, a firma zmagała się wówczas z dużymi zwolnieniami.

Deweloperzy stoją teraz przed szansą na odbudowę swojej pozycji poza strukturami wielkiego wydawcy. Jak na razie studio nie zdradziło, czy pracuje nad nową grą, ale wielu fanów liczy, że powróci do korzeni i znów postawi na sieciowe strzelanki, z których jest najbardziej znane.

Źródło:https://www.gamesindustry.biz/splash-damage-breaks-away-from-tencent

News
Splash Damage
Tencent
ogłoszenie
zmiana
Mikołaj Berlik
