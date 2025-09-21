Stranger Things 5 zmieni wygląd głównego złoczyńcy? Nowa grafika potwierdza inny wizerunek

W finałowych odcinkach zobaczymy nowe oblicze antagonisty.

Jeszcze w lipcu Stranger Things 5 otrzymało pierwszy zwiastun, a teraz Netflix ujawnił nową grafikę promocyjną nadchodzących odcinków. Fani szybko dostrzegli, że pojawiający się na grafice Vecna, czyli główny złoczyńca serialu, wygląda trochę inaczej niż w poprzednich sezonach. Stranger Things 5 – Vecna z nowym wyglądem Czwarty sezon ujawnił, że za mrocznymi wydarzeniami w Hawkins od początku stał właśnie Vecna, grany przez Jamiego Campbella Bowera. To on jest liderem świata Do góry nogami i architektem planu połączenia go z rzeczywistym światem. Finał ostatniej odsłony serii pokazał, że był o krok od zwycięstwa, jednak na drodze stanęli mu Nancy Wheeler, Steve Harrington i Robin Buckley. W dramatycznym starciu udało im się podpalić przeciwnika przy pomocy koktajlu Mołotowa i dobić go strzałami z broni palnej. Choć Vecna przegrał bitwę, część Hawkins została przejęta przez złe siły, co zapowiada ogromne zagrożenie dla bohaterów w kolejnym sezonie.

Nowa grafika promocyjna przygotowana we współpracy marki Valda i Netfliksa, w ramach kampanii ze specjalnymi słodyczami inspirowanymi serialem, ujawnia twarz Vecny w całej okazałości. Nadal widzimy jego charakterystyczny wychudzony, niemal szkieletowy wygląd, przypominający rozkładające się ciało. Największą zmianą jest jednak uszkodzone lewe oko. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie efekt brutalnego ataku Nancy, Steve’a i Robin w finale czwartego sezonu. Na grafikach można dostrzec także poparzoną twarz złoczyńcy. Wszystko wskazuje, że jego ciało wciąż ewoluuje. Potwierdzają to także ujęcia z zaprezentowanego zwiastuna piątego sezonu, które pokazują, że Vecna może manipulować własną fizjonomią, by się regenerować. Proces ten jednak wymaga czasu, co może oznaczać, że w pierwszych odcinkach finału zobaczymy go w mocno osłabionej, ale nie mniej groźnej formie. Tym razem brak jednego oka może stać się symbolicznym znakiem jego żądzy zemsty, co zwiastuje wyjątkowo brutalne starcie z bohaterami Hawkins. Foto: The Direct

Spekulacje fanów dotyczą także powrotu do dawnej, niemal ludzkiej formy Vecny, którą można było zobaczyć we wcześniejszych retrospekcjach. Według teorii, złoczyńca może spróbować wykorzystać ten wygląd, aby zmylić i zmanipulować swoich przeciwników, zwłaszcza Nancy, która obsesyjnie konfrontuje się z jego obecnością. W obsadzie ponownie pojawią się największe gwiazdy serii: David Harbour, Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin i Sadie Sink. Przypomnijmy, że pierwsze cztery odcinki piątego sezonu zadebiutują 26 listopada. Kolejne trzy zostaną udostępnione w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Wielki finał serialu, czyli ostatni odcinek całej sagi, widzowie zobaczą w sylwestra, czyli 31 grudnia 2025 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.