Ten wyczyn zapisze się w historii Tibii. Rekordowy poziom został osiągnięty

Społeczność Tibii była świadkiem wydarzenia, które na trwałe zapisze się w historii tej kultowej gry MMORPG. Minionej nocy gracz znany pod pseudonimem Dejairzin jako pierwszy na świecie przekroczył granicę 3000 poziomu doświadczenia. To kolejny kamień milowy w długiej historii Tibii.
Jak informuje portal MMORPG, droga do tego momentu była wyjątkowo długa i naznaczona wcześniejszymi rekordami. Pierwszy poziom 100 w Tibii zdobył Bubble w kwietniu 2002 roku, co w tamtym czasie wydawało się osiągnięciem niemal abstrakcyjnym. Kolejny rekord padł w sierpniu 2016 roku, gdy Kharsek jako pierwszy dobił do poziomu 1000. W grudniu 2021 roku polska para graczy, Bobeek i Goraca, wspólnie zapisała się w historii, osiągając poziom 2000. Teraz przyszedł czas na poziom 3000, który jeszcze niedawno uznawano za całkowicie nierealny.
Samo wbicie rekordowego poziomu odbyło się bez wielkiego rozgłosu. W przeciwieństwie do wydarzeń z 2021 roku, które przyciągnęły tysiące widzów na Twitchu, Dejairzin ograniczył się do krótkiego streamu, zgromadził w grze grupę znajomych i osiągnął upragniony poziom. Nie pojawiły się oficjalne gratulacje ani nagrody od twórców gry ze studia CipSoft.
Dejairzin to Brazylijczyk mieszkający w regionie Goiás. Jak zauważa wspomniany portal, nieoficjalnie w społeczności od krążą informacje, że za postacią stoi kilku graczy zmieniających się przy sterach, co pozwala utrzymać niemal nieprzerwane tempo rozwoju. Taki model gry nie jest jednak zakazany, o ile nie dochodzi do używania botów czy nielegalnego oprogramowania.
Przyszłość pozostaje otwarta. Tibia formalnie nie oferuje maksymalnego poziomu doświadczenia, choć oficjalne tabele kończą się obecnie na poziomie 3500. Czy jest to realna granica gry, okaże się zapewne wkrótce.
