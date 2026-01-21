Ten wyczyn zapisze się w historii Tibii. Rekordowy poziom został osiągnięty

Społeczność Tibii była świadkiem wydarzenia, które na trwałe zapisze się w historii tej kultowej gry MMORPG. Minionej nocy gracz znany pod pseudonimem Dejairzin jako pierwszy na świecie przekroczył granicę 3000 poziomu doświadczenia. To kolejny kamień milowy w długiej historii Tibii.

Niemożliwe stało się faktem. Gracz Tibii właśnie przekroczył historyczną granicę

Jak informuje portal MMORPG, droga do tego momentu była wyjątkowo długa i naznaczona wcześniejszymi rekordami. Pierwszy poziom 100 w Tibii zdobył Bubble w kwietniu 2002 roku, co w tamtym czasie wydawało się osiągnięciem niemal abstrakcyjnym. Kolejny rekord padł w sierpniu 2016 roku, gdy Kharsek jako pierwszy dobił do poziomu 1000. W grudniu 2021 roku polska para graczy, Bobeek i Goraca, wspólnie zapisała się w historii, osiągając poziom 2000. Teraz przyszedł czas na poziom 3000, który jeszcze niedawno uznawano za całkowicie nierealny.